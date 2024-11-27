Стало известно, что станет с дворнягой Белкой после гибели ее хозяина в Уфе

Прождавшая четыре дня на льду реки Уфы утонувшего хозяина собака Белка будет жить под присмотром родственников погибшего. Об этом 360.ru рассказал племянник скончавшегося жителя села Караидель Александр.

«С собакой все будет хорошо, она будет жить на прежнем месте» — уточнил он.

Племянник рассказал, что дядя ушел под лед, решив сократить путь к дому через реку Уфу. Мужчину искали четыре дня.

«Дядю сегодня нашли. Земле предадим в выходные, наверное, потому что еще экспертиза будет проводиться», — отметил Александр.

С Белкой погибший прожил вместе два или три года. Все время, пока спасатели искали мужчину, собака преданно ждала своего хозяина.