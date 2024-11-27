Дворняга Белка четыре дня прождала на льду реки Уфы утонувшего хозяина

В башкирском селе Караидель 59-летний мужчина решил срезать путь и пересечь реку Уфу на велосипеде по тонкому льду. Он треснул, и местный житель ушел под воду в 100 метрах от берега. Его тело смогли достать лишь четыре дня спустя, все это время его преданная собака по кличке Белка ждала своего хозяина, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Спасатели вытащили с семиметровой глубины велосипед на следующий день. Поиски утонувшего продолжали в сложных условиях. Только сегодня тело нашли и извлекли из воды», — уточнили в МЧС.

Когда мужчина ушел под лед, помочь ему пытались очевидцы. Один из них тоже провалился, но его успели сразу же достать и отправить в больницу.