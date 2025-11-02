Стали известны сроки восстановления ЛЭП для снабжения ЗАЭС

Ремонтные работы на линии «Феросплавная-1», которая обеспечивает электроснабжение Запорожской АЭС, могут завершиться к середине ноября. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью РИА «Новости» .

«Что касается линии „Феросплавная-1“, то ремонтные работы на ней еще не завершены. По всем признакам это произойдет примерно в середине ноября», — отметил Ульянов.

На Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения. Причиной стали атаки ВСУ, из-за которых была обесточена высоковольтная линия электропередачи «Днепровская». Резервная линия ЗАЭС «Феросплавная-1» вышла из строя еще 7 мая.

Ранее питающие Запорожскую АЭС последние 30 дней дизель-генераторы отключили и вывели в резерв. Питание энергоблоков перевели на блочные трансформаторы. Как отметил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, работы начались спустя четыре недели без электричества. Перед этим стороны договорились о локальном перемирии, чтобы защитить специалистов.