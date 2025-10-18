Гросси заявил о локальном перемирии и начале ремонта ЛЭП на Запорожской АЭС

Ремонтные бригады приступили к восстановлению внешних линий энергоснабжения, питающих Запорожскую атомную электростанцию. Об этом в субботу сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X.

Как отметил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, работы начались после четырех недель полного перерыва в подаче электроэнергии. Перед их началом стороны договорились о локальном перемирии, чтобы обеспечить безопасность специалистов.

В МАГАТЭ подчеркнули, что восстановление внешнего электроснабжения имеет ключевое значение для поддержания ядерной безопасности станции. По словам представителей агентства, обе стороны взаимодействуют с миссией МАГАТЭ, чтобы обеспечить проведение полного комплекса ремонтных работ.

Внешние линии электропитания ЗАЭС повредили 23 сентября в результате боевых действий. С тех пор станция получала энергию от резервных дизель-генераторов.