Работу ЗАЭС на дизель-генераторах в течение месяца назвали беспрецедентной
Дизель-генераторы ЗАЭС отключили и вывели в резерв
Питающие Запорожскую АЭС последние 30 дней дизель-генераторы отключили и вывели в резерв. Об этом сообщила пресс-служба станции.
На ЗАЭС отметили, что благодаря профессиональным и слаженным действиям персонала станции питание энергоблоков перевели на блочные трансформаторы.
«В связи с этим работающие ранее дизель-генераторы отключили и вывели в резерв», — заявили в пресс-службе.
Предыдущие 30 дней, в течение которых АЭС работала исключительно за счет резервных дизель-генераторов в отсутствие внешнего электропитания, стали беспрецедентным случаем в истории мировой атомной энергетики.
Ни одна атомная станция в мире ранее не находилась в подобных условиях столь продолжительный срок, добавили представители ядерного объекта.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуацию на ЗАЭС серьезной для ядерной безопасности.