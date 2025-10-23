Работу ЗАЭС на дизель-генераторах в течение месяца назвали беспрецедентной

Дизель-генераторы ЗАЭС отключили и вывели в резерв

Питающие Запорожскую АЭС последние 30 дней дизель-генераторы отключили и вывели в резерв. Об этом сообщила пресс-служба станции.

На ЗАЭС отметили, что благодаря профессиональным и слаженным действиям персонала станции питание энергоблоков перевели на блочные трансформаторы.

«В связи с этим работающие ранее дизель-генераторы отключили и вывели в резерв», — заявили в пресс-службе.

Предыдущие 30 дней, в течение которых АЭС работала исключительно за счет резервных дизель-генераторов в отсутствие внешнего электропитания, стали беспрецедентным случаем в истории мировой атомной энергетики.

Ни одна атомная станция в мире ранее не находилась в подобных условиях столь продолжительный срок, добавили представители ядерного объекта.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуацию на ЗАЭС серьезной для ядерной безопасности.