Стали известны сроки экспертизы ДНК жертв авиакатастрофы в Подмосковье
Экспертиза ДНК погибших при крушении SSJ-100 в Подмосковье может занять месяц
Экспертиза ДНК погибших в результате крушения самолета SSJ-100 в Коломне может длиться не меньше месяца. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным экстренных служб, работы по поиску тел завершили. Специалисты обнаружили 38 фрагментов. Теперь необходимо точно установить принадлежность останков тел. Для этого у родственников пилотов возьмут анализы для проведения ДНК-экспертизы. Результаты будут готовы в течение месяца.
Самолет Sukhoi Superjet 100 рухнул в районе городского округа Коломна 12 июля. На его борту находились два пилота и бортпроводник. Никто их них не выжил. Следователи возбудили уголовное дело.
Специалисты закончили расшифровывать содержание «черных ящиков» с потерпевшего крушение самолета. Версия, что авиакатастрофа произошла из-за проблемы с двигателями, не подтвердилась.