Стали известны причины ярких вспышек, напугавших жителей Ростова-на-Дону

Вспышки на подстанции в Западном районе Ростова-на-Дону случились из-за попавшей на объект упаковочной пленки со стройплощадки. Об этом сообщила энергокомпания «Россети Юг» в
Telegram-канале.
«В результате произошло кратковременное перекрытие изоляторов, которое стало причиной яркой вспышки», — сказано в публикации.
Ранее стало известно о
трех громких взрывах в Ростове-на-Дону. Как сообщили в местных Telegram-каналах, во всем городе моргнул свет. Хлопки услышали в Западном жилом массиве.
Ранее ВСУ пытались
атаковать нефтебазу в Воронежской области. Как отметил глава региона Александр Гусев, дроны незначительно повредили резервуары с топливом. Пожара не случилось, пострадавших тоже не было.
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