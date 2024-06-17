Стали известны причины ярких вспышек, напугавших жителей Ростова-на-Дону

Вспышки на подстанции в Западном районе Ростова-на-Дону случились из-за попавшей на объект упаковочной пленки со стройплощадки. Об этом сообщила энергокомпания «Россети Юг» в Telegram-канале .

«В результате произошло кратковременное перекрытие изоляторов, которое стало причиной яркой вспышки», — сказано в публикации.

Ранее стало известно о трех громких взрывах в Ростове-на-Дону. Как сообщили в местных Telegram-каналах, во всем городе моргнул свет. Хлопки услышали в Западном жилом массиве.

Ранее ВСУ пытались атаковать нефтебазу в Воронежской области. Как отметил глава региона Александр Гусев, дроны незначительно повредили резервуары с топливом. Пожара не случилось, пострадавших тоже не было.