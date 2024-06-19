Стали известны последние слова унесенной в море в Сочи девушки

Пропавшая в море в Сочи девушка кричала, что течение ее не смоет

Унесенная в штормовое море в Сочи 20-летняя россиянка перед случившимся надеялась, что течение ее не смоет. Последние слова туристки по имени Диана привел Telegram-канал Baza.

Девушка приехала на отдых в курортный поселок Лазаревское с другом из Липецкой области. Там их встретил приятель, с которым они пошли в бар. После этого компания решила отправиться к морю, где девушка подошла очень близко к огромным волнам. Друг стал предупреждать подругу, что ее может смыть.

«Нет, не смоет, я всего на одну минуту», — ответила она и стала заходить все глубже в море.

Когда парень попытался ее вытащить, они упали, и буквально через мгновение девушка оказалась под водой. Когда друзья не смогли ее вытащить, они побежали к спасателям. Поиски россиянки продолжаются четвертые сутки.

Сестра Дианы рассказала 360.ru, что ее мама в ближайшее время поедет в Сочи, чтобы искать дочь. Женщина не комментирует произошедшее.