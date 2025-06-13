Стали известны подробности смертельного пожара в Подмосковье

СК: пожар в Куровском мог начаться из-за оставленных в сети электроприборов

Причиной возгорания в Куровском могло послужить замыкание электропроводки. Об этом 360 сообщили в пресс-службе СК по Московской области.

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в Орехово-Зуево по факту гибели пяти детей в результате пожара, следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия. По предварительным данным эксперта, причиной возгорания могло послужить замыкание электропроводки в результате перегруза электросетей включенными в сеть бытовыми приборами», — рассказала старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий.

Точная причина пожара и место его возникновения будут установлены после пожарно-технической экспертизы. Сейчас ведутся допросы и выясняются все детали случившегося.

Один из местных жителей сообщил, что пожар начался ночью. Он сразу же вызвал экстренные службы и хотел сам потушить огонь.

Выход был заблокирован пламенем, и людям пришлось прыгать из окон. Некоторым удалось спастись, выбежав через двери. Погибли пятеро детей. Их мать с ожогами попала в больницу.

Ранее пожилая семейная пара погибла при пожаре в Подмосковье. Возгорание началось в дачном доме СНТ «Васильки».