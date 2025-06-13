Супруги погибли при пожаре в Подмосковье

Семейная пара погибла при пожаре в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.

«На месте возгорание на площади 12 квадратных метров оперативно ликвидировали 12 огнеборцев и три единицы техники», — сообщили в МЧС.

Ранее в результате пожара в частном доме в Орехово-Зуевском городском округе погибли пять детей. Площадь возгорания составила 72 квадратных метра. По информации МЧС, в доме не было пожарного извещателя. Прокуратура взяла под контроль установление причин пожара.