Появилось видео с места смертельного пожара в Куровском

Пятеро детей погибли при пожаре в поселке Куровское в Орехово-Зуевском городском округе. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Один из местных жителей рассказал, что пожар вспыхнул ночью. Мужчина сразу же вызвал спецслужбы и просился сам тушить пламя.

«В чем был, выскочил, подбежал сюда, а тут женщина кричала: „Там дети, там дети“», — рассказал очевидец.

Выход был заблокирован из-за огня, людям пришлось прыгать из окон. Некоторые успели выбежать через двери.

По предварительным данным, в доме жила не одна семья. Погибшие дети могли быть неродными.