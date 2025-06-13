Появилось видео с места смертельного пожара в Куровском

Пятеро детей погибли при пожаре в поселке Куровское в Орехово-Зуевском городском округе. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Один из местных жителей рассказал, что пожар вспыхнул ночью. Мужчина сразу же вызвал спецслужбы и просился сам тушить пламя.

«В чем был, выскочил, подбежал сюда, а тут женщина кричала: „Там дети, там дети“», — рассказал очевидец.

Выход был заблокирован из-за огня, людям пришлось прыгать из окон. Некоторые успели выбежать через двери.

По предварительным данным, в доме жила не одна семья. Погибшие дети могли быть неродными.

Площадь пожара составила 72 квадратных метра. Как уточнили в  пресс-службе МЧС России, в огне погибли новорожденный и годовалый ребенок, а также дети девяти, 11 и 17 лет. Одну женщину с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Прокуратура Московской области
Фото: Прокуратура Московской области
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Прокуратура Московской области
Фото: Прокуратура Московской области
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Прокуратура Московской области
Фото: Прокуратура Московской области
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Орехово-Зуевская городская прокуратура контролирует установление причин пожара, в результате которого погибли пять детей, сообщили в  пресс-службе ведомства.

«При пожаре в частном деревянном доме на несколько семей в Куровском погибли пять детей в возрасте от двух месяцев до 17 лет. В пожаре также пострадала мать детей, женщина с ожогами госпитализирована в медицинское учреждение», — уточнили в прокуратуре.

Ранее трое детей погибли в пожаре в Башкирии. Спасатели обнаружили тела мальчиков в разных частях дома: старший лежал в коридоре, средний — в ванной, младший — в спальне.

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