Появилось видео с места смертельного пожара в Куровском
Пятеро детей погибли при пожаре в поселке Куровское в Орехово-Зуевском городском округе. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.
Один из местных жителей рассказал, что пожар вспыхнул ночью. Мужчина сразу же вызвал спецслужбы и просился сам тушить пламя.
«В чем был, выскочил, подбежал сюда, а тут женщина кричала: „Там дети, там дети“», — рассказал очевидец.
Выход был заблокирован из-за огня, людям пришлось прыгать из окон. Некоторые успели выбежать через двери.
По предварительным данным, в доме жила не одна семья. Погибшие дети могли быть неродными.
Площадь пожара составила 72 квадратных метра. Как уточнили в пресс-службе МЧС России, в огне погибли новорожденный и годовалый ребенок, а также дети девяти, 11 и 17 лет. Одну женщину с тяжелыми травмами доставили в больницу.
Орехово-Зуевская городская прокуратура контролирует установление причин пожара, в результате которого погибли пять детей, сообщили в пресс-службе ведомства.
«При пожаре в частном деревянном доме на несколько семей в Куровском погибли пять детей в возрасте от двух месяцев до 17 лет. В пожаре также пострадала мать детей, женщина с ожогами госпитализирована в медицинское учреждение», — уточнили в прокуратуре.
Ранее трое детей погибли в пожаре в Башкирии. Спасатели обнаружили тела мальчиков в разных частях дома: старший лежал в коридоре, средний — в ванной, младший — в спальне.