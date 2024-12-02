СК назвал причину гибели детей отравившейся красноярской семьи

Причиной гибели детей в семье из красноярского села Красная Сопка стал инсектицид системного действия. Следы ядовитого вещества обнаружили в ходе экспертиз в телах погибших от острого отравления. Об этом сообщила пресс-служба краевого СК со ссылкой на экспертное заключение.

В ведомстве уточнили, что исследование провели специалисты Красноярского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы.

«Смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия», — заяивли в пресс-службе.

Многодетная семья из шести человек обратилась к врачам утром 21 сентября с жалобами на кишечное расстройство. После осмотра родителей и четырех детей доставили в больницу. Первой умерла шестилетняя девочка, а за ней — ее брат 13 лет. После один за другим скончались еще два ребенка.

В ходе расследования криминалисты установили, что за день до отравления отец провел обработку дома инсектицидным аэрозолем от насекомых. В ближайшее время следователи дадут правовую оценку действиям отца погибших детей.