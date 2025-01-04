Стали известны подробности об упавшей в Москву-реку машине

Shot: водитель упавшей в Москву-реку машины владел ею четыре года

Автомобиль Volkswagen, упавший в Москву-реку, зарегистрирован на 43-летнего мужчину. Он владел иномаркой более четырех лет, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, последнее техобслуживание машина 2015 года выпуска проходила в ноябре. Всего у Volkswagen было два владельца. Последний за весь период владения автомобилем попадал в ДТП один раз.

Иномарка упала в Москву-реку в субботу, 4 января. Машина пробила ограждение и стала уходить под воду. Водитель не смог выбраться из тонущего транспорта.

Позже спасатели обнаружили труп мужчины и автомобиль в 15 метрах от берега на трехметровой глубине. Также на месте ЧП нашли черный портфель.

Камеры наружного видеонаблюдения сняли момент падения автомобиля в реку на видео. На кадрах видно, как Volkswagen проехал на перекрестке, влетел в бетонное ограждение и рухнул в Москву-реку. Обстоятельства происшествия устанавливаются.