Прибывшие на Лужнецкую набережную спасатели обнаружили труп в упавшей в Москву-реку машине. Об этом сообщил источник 360.ru.

По данным источника, водитель не смог выбраться из автомобиля и погиб. Спасатели сообщили, что в машине обнаружили труп, предположительно, мужчины.

Автомобиль Volkswagen упал в Москву-реку, прибив ограждение. По информации Telegram-канала Shot, машину нашли в 15 метрах от берега на трехметровой глубине.

На месте работают водолазы, предпринимаются меры по подъему автомобиля на поверхность. Прокуратура Центрального административного округа контролирует установление обстоятельств ДТП.

Момент падения автомобиля в реку попал на видео. На кадрах видно, как Volkswagen проехал прямо на перекрестке, снес бетонное ограждение и рухнул в воду. К набережной уже прибыл кран, который поднимет утонувшую машину на поверхность