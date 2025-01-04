Момент падения автомобиля в Москву-реку попал на видео

Днем 4 января в Москву-реку упал автомобиль. Столичная прокуратура в Telegram-канале показала момент падения машины в воду.

На кадрах видно, как автомобиль проехал прямо на перекрестке, снес бетонное ограждение и рухнул в воду.

«Прокуратура Центрального административного округа контролирует установление обстоятельств ДТП в центре Москвы. Дальнейшая информация уточняется», — заявили в ведомстве.

На месте работают экстренные службы, в том числе водолазы. Также к набережной прибыл кран, который поднимет транспортное средство на поверхность. Источник 360.ru в экстренных службах сообщил, что в салоне машины обнаружили тело, предположительно мужчины.

В октябре легковушка пробила ограждение и рухнула в Москву-реку в районе набережной Тараса Шевченко.