Момент падения автомобиля в Москву-реку попал на видео
Прокуратура Москвы показала кадры падения автомобиля в Москву-реку
Днем 4 января в Москву-реку упал автомобиль. Столичная прокуратура в Telegram-канале показала момент падения машины в воду.
На кадрах видно, как автомобиль проехал прямо на перекрестке, снес бетонное ограждение и рухнул в воду.
«Прокуратура Центрального административного округа контролирует установление обстоятельств ДТП в центре Москвы. Дальнейшая информация уточняется», — заявили в ведомстве.
На месте работают экстренные службы, в том числе водолазы. Также к набережной прибыл кран, который поднимет транспортное средство на поверхность. Источник 360.ru в экстренных службах сообщил, что в салоне машины обнаружили тело, предположительно мужчины.
В октябре легковушка пробила ограждение и рухнула в Москву-реку в районе набережной Тараса Шевченко.