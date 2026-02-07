Стали известны подробности ЧП со взрывом подростком петарды в Люберцах

Подростка, пострадавшего от взрыва петарды в Люберцах, часто видели с пиротехникой. Об этом рассказала 360.ru его соседка.

По словам собеседницы, группа детей регулярно подрывала петарды. Взрывы раздавались вечером.

«Сама лично останавливала их, предупреждала, что этого делать нельзя, потому что чревато последствиями. <…> Мальчик пострадавший был в группе этих подростков. Он самый старший. <…> Знаю, что он живет в нашем подъезде и группа ребят тоже», — рассказала она.

В сегодняшнем ЧП могут быть виноваты и другие подростки. Женщина предположила, что мальчик был не один, но всю вину взял на себя.

«Те ребята тоже должны <…> отвечать за свои поступки», — заключила собеседница 360.ru.

Другая соседка добавила, что у мальчика были приступы эпилепсии, он часто пропускал школу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Пострадавшему 16 лет. Предположительно, школьник нашел петарду.