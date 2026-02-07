Дело возбудили после взрыва петарды в руках 16-летнего подростка в Люберцах

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи со взрывом, в результате которого 16-летний подросток из Люберец получил травму руки. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Школьник обнаружил похожий на петарду предмет около мусорных баков и поднял его. Пострадавшего госпитализировали. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда по неосторожности.

Подмосковная прокуратура начала проводить проверку. Мать подростка рассказала, что ее сын нашел предмет, когда вышел из дома, чтобы вынести мусор.

«Когда он взял его в руки, произошел хлопок, мальчик испугался и побежал домой», — отметили в пресс-службе.

Люберецкая городская прокуратура установит обстоятельства произошедшего и выяснит, как опасное изделие оказалось вблизи жилого дома.

Из-за взрыва парню оторвало большой палец. Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова сообщила, что семье пострадавшего окажут поддержку.