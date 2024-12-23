Стали известны подробности о бросившей новорожденную в придорожном кафе в Забайкалье

Источник 360.ru: родившая в туалете кафе в Забайкалье девушка была детдомовской

Девушка, бросившая новорожденного ребенка в туалете придорожного кафе в Забайкалье, была воспитанницей детского дома. Об этом 360.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Тело девочки нашли в выгребной яме работники кафе, но было поздно. Спасти новорожденную не удалось.

«Во время остановки она (роженица — прим. ред.) резко выскочила в туалет. До остановки у нее отошли воды. Уже в Чите женщина доехала до вокзала и ушла в неизвестном направлении», — рассказал собеседник 360.ru.

Перевозчик, в чьей маршрутке ехала девушка, уточнил, что она ехала из Первомайска.

«На остановке выбежала, в туалет сходила и дальше доехала до Читы. Все, что мне известно, оказалось, что она родила в туалете», — добавил он.

В пресс-службе Следственного комитета России по Забайкальскому краю сообщили, что возбудили уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка.

Следователи занимаются расследованием этого дела, выясняя все обстоятельства произошедшего. Они осмотрели место происшествия, допросили владельцев и сотрудников кафе, а также свидетелей. Назначены судебные медицинские экспертизы, а также проводятся другие необходимые мероприятия.

Уже удалось установить личность матери ребенка, она допрошена, и следователи продолжают с ней работать.

Прокуратура также начала проверку. Расследование уголовного дела в ведомстве взяли под контроль. По данным ТАСС, роженице 17 лет.

Ранее уголовное дело возбудили против россиянки, оставившей новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи. Младенца женщина выбросила в унитаз, где девочку нашли уборщики, которые и спасли ребенка.