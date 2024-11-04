Бросившую новорожденную дочь в аэропорту Антальи россиянку будут судить в Турции

Уголовное дело против россиянки Екатерины Бурназкиной, бросившей новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи рассмотрит суд Турции. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявила представляющая интересы обвиняемой адвокат Айшегюль Кюбра Полат.

Она подчеркнула, что пока не может сказать, какое наказание грозит ее подзащитной, но со своей стороны намерена заявлять, что умысла на убийство новорожденной дочери у россиянки не было.

«Суд состоится в Турции согласно турецкому законодательству, так как событие произошло здесь, что будет после этого — неизвестно», — заявила Полат.

По данным агентства, первое судебное заседание по делу Бурназкиной пройдет в декабре.

Молодая россиянка родила дочь в туалете для инвалидов аэропорта Антальи 13 октября. Младенца женщина выбросила в унитаз, где девочку нашли уборщики, которые спасли ребенка. Новорожденную передали в медицинское учреждение, а против матери завели уголовное дело и арестовали.

В пресс-службе уполномоченной по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой сообщили, что дипломаты сделали новорожденной российское гражданство. Сотрудники Генконсульства направили властям Турции ноту, в которой уведомили, что младенца доставят в Россию.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что новорожденного ребенка могут забрать себе родственники, которые имеют первоочередное право на удочерение.