В Новосибирске собака напала на врача скорой помощи

В Новосибирске расследуют дело о нападении собаки на врача скорой помощи. Происшествие случилось на улице Пригородной, написал КП-Новосибирск .

Утром 11 июля бригада медиков приехала в частный дом к мужчине, которому требовалась помощь. Врач предложила госпитализировать его в дежурный стационар, однако пациент не согласился с таким решением. Как позже установит следствие, мужчина был выпивши и с самого начала был раздражен вопросами о своем здоровье и употреблении алкоголя.

Когда осмотр закончился, медики вышли за пределы двора. Врач попросила хозяина проводить их и убедиться, что собака не выбежит. Однако перед самым выходом она услышала, как хозяин дает псу команду «Взять!». Собака бросилась на медика и прокусила ей предплечья, внутреннюю поверхность бедра, а также поцарапала ноги и ягодицы.

Коллеге врача удалось отогнать животное. Теперь пострадавшая находится на больничном и проходит курс прививок от бешенства. После случившегося она обратилась в полицию и в приемную Следственного комитета России.

В Следственном комитете по Новосибирской области сообщили, что по факту нападения возбуждено уголовное дело. Хозяин собаки задержан, ему предъявлено обвинение.