Стали известны подробности гибели мотоциклиста под колесами трамвая в Москве | 360°

Эксклюзив 16 мая 2024, 07:27 Стали известны подробности гибели мотоциклиста под колесами трамвая в Москве Источник 360.ru: погибший под трамваем в Москве мотоциклист был пьян Телеканал «360»

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Погибший в Духовском проезде мотоциклист попал в аварию, будучи пьяным. Он умер под колесами трамвая, когда скрывался с места ДТП. Источник 360.ru показал последствия столкновения.

Мотоциклист, по словам источника, выпивал, а потом решил покататься по тротуару. Когда ехал, задел автомобиль, а бросившись наутек, угодил под трамвай в Духовском проезде.

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Он получил тяжелые травмы, так как ездил без шлема, и скончался на месте ДТП. Из-за аварии в районе остановки «Духовской переулок» в четвертом Рощинском проезде маршруты общественного транспорта временно изменили. Дептранс Москвы сообщал о задержке трамваев № 26 и № 38.

Большая пробка образовалась 15 мая на ЦКАД из-за аварии. Стрела манипулятора снесла металлическую конструкцию с указателями. 360.ru показал видео с места ДТП.