Стали известны новые подробности о гибели глухонемой девочки в пруду в Петербурге

Мать погибшей трехлетней девочки в Петербурге упала в обморок, увидев ее труп

Мать трехлетней девочки, погибшей в поселке Саперном в Колпинском районе Санкт-Петербурга, упала в обморок, когда увидела ее тело. Об этом заявил в беседе с 360.ru очевидец, нашедший ребенка.

«Мать в обморок упала, когда увидела своего ребенка», — сказал он.

Собеседник 360.ru отметил, что девочка росла в многодетной семье. У ее родственников тоже проблемы со слухом. Она играла на детской площадке с братьями, а потом пропала из виду.

После ее исчезновения семья обратилась за помощью к соседям и прохожим. На место вызвали полицейских, и начались поиски.

«Тело обнаружил где-то около часа ночи. При помощи фонарика. В озере», — заявил очевидец.

Сначала мужчина подумал, что это большая кукла. Потом заметил знакомое платье и понял, что перед ним мертвая девочка.

В пресс-службе СК России по Петербургу заявили, что по факту случившегося возбудили уголовное дело.

«В ходе осмотра следов насильственной смерти не установлено», — отметили в ведомстве.

Остальные обстоятельства случившегося устанавливают.