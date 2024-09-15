Стали известны новые подробности драки со стрельбой у ресторана в Москве

РИА «Новости»: драку со стрельбой у ресторана в Москве устроили гости на свадьбе

В ресторане на юго-западе Москвы, возле которого произошла драка со стрельбой, праздновали свадьбу. Потасовку устроили гости молодоженов, сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

«Происходило празднование свадьбы, в ходе которого завязался конфликт между гостями с разных сторон», — сказал он.

Представитель Главного управления МВД России по Москве сообщил, что конфликт произошел на бытовой почве. Участников потасовки увезли в отдел полиции. Никто не пострадал.

Видео драки на улице Гарибальди показала прокуратура Москвы. На нем девять мужчин выскочили на дорогу и стали драться. Один из них выстрелил в воздух. Источник «Известий» сообщил о пострадавшем от травматического оружия.

Похожий случай произошел в начале сентября на Малой Бронной. Посетители ресторана поругались и открыли огонь.