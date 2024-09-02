Стрельба произошла в ресторане в центре Москвы

МВД: одного человека задержали после стрельбы в ресторане в Москве

Прокуратуры города Москвы / Telegram
Фото: Прокуратуры города Москвы / Telegram

Полицейские задержали возможного участника конфликта со стрельбой, который произошел на Малой Бронной в центре Москве. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе столичного МВД.

По предварительным данным, несколько человек устроили конфликт в ресторане на улице Малой Бронной. Один из них применил, предположительно, травматическое оружие. Информации о пострадавших не поступало.

«Полицейские задержали одного человека, которого доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — указали в МВД.

Сейчас разыскиваются остальные участники конфликта.

Пресненская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств конфликта в центре столицы.

Ранее житель Москвы устроил потасовку с молодыми людьми возле кафе на Дубнинской улице. После словесной перепалки 22-летний мужчина начал стрелять из травматического пистолета.

Пьяный водитель, тайная беременность, белый Fiat. Как погибла принцесса Диана

Danita Delimont Stock Photograph / film

Германия. Мощь, которая превращается в немощь

Fabian Strauch / dpa

Oasis возвращаются, чтобы убить рэп и поп: лучше, чем футбол?

Vuk Valcic

«Чужой: Ромул» для чужих на этом празднике жизни

Изображение нарисовано с помощью нейросети

Дорожные камеры в России перешли на работу по новым правилам

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте