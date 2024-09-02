Стрельба произошла в ресторане в центре Москвы

МВД: одного человека задержали после стрельбы в ресторане в Москве

Полицейские задержали возможного участника конфликта со стрельбой, который произошел на Малой Бронной в центре Москве. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе столичного МВД.

По предварительным данным, несколько человек устроили конфликт в ресторане на улице Малой Бронной. Один из них применил, предположительно, травматическое оружие. Информации о пострадавших не поступало.

«Полицейские задержали одного человека, которого доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — указали в МВД.

Сейчас разыскиваются остальные участники конфликта.

Пресненская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств конфликта в центре столицы.

Ранее житель Москвы устроил потасовку с молодыми людьми возле кафе на Дубнинской улице. После словесной перепалки 22-летний мужчина начал стрелять из травматического пистолета.