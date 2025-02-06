Стали известны личности погибших при крушении самолета в Подмосковье

На борту легкомоторного самолета, потерпевшего крушение в Подмосковье, находились два человека, оба погибли. Эту информацию подтвердил источник 360.ru.

Жертвами ЧП стали командир воздушного судна Артем И. и инструктор Виталий К. Борт выполнял маршрут из Мячкова в Воскресенск.

По данным летной школы ART, Артем И. управлял самолетом Tecnam P2002. Виталий К. начал первые шаги в небо с Як-52 во время учебы в Челябинской «кадетке». Окончил Краснодарское летное училище с Л-39, служил в ВВС на Су-25 в Приморском крае и Забайкалье.

«Майор запаса, летчик первого класса и потрясающий инструктор. Налет 2000 часов», — сообщили в Telegram-канале школы.

Легкомоторный самолет Р-2002 Sierra разбился близ Раменского днем 6 февраля. При падении борт разлетелся на куски и загорелся. Прокуратура и Следственный комитет организовали проверку по факту ЧП. На месте катастрофы работают 26 специалистов МЧС и восемь единиц техники.