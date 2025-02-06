Сотрудники МЧС прибыли к месту крушения легкомоторного самолета в Раменском

Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту крушения легкомоторного самолета в районе аэродрома Мячково и ведут работу. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного управления МЧС.

На месте катастрофы работают 26 специалистов и восемь единиц техники.

Самолет Р-2002 Sierra разбился возле Раменского днем 6 февраля. При падении он разлетелся на куски и загорелся. По предварительным данным, погибли два человека.

Западное межрегиональное управление на транспорте Следственного комитета проводит процессуальную проверку.

Обстоятельства крушения выясняет и Московская межрегиональная транспортная прокуратура. На место выехал заместитель прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Дианов.