Сотрудники МЧС прибыли к месту крушения легкомоторного самолета в Раменском

Обстоятельства крушения выясняет и Московская межрегиональная транспортная прокуратура. На место выехал заместитель прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Дианов.
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