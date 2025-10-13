Стала известна причина взрыва в жилом доме в Алчевске

Причиной взрыва в жилом доме в Алчевске Луганской Народной Республики могла стать утечка газа. Об этом сообщила РИА «Новости» старший помощник прокурора республики Елена Усачева.

«Предварительно, произошел взрыв бытового газа. В результате происшествия двое погибших, частично обрушились квартиры на восьмом и девятом этажах. По предварительным данным, причиной случившегося является утечка газа», — сказала Усачева.

Прокуратура Алчевска проведет проверку. Специалисты оценят действия ответственных лиц, особое внимание уделят соблюдению законодательства в области безопасности газового оборудования.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавила собеседник агентства.

В полночь в Алчевске на улице Гмыри прогремел взрыв в многоквартирном доме. Жилая многоэтажка загорелась.

Дом обесточили, жильцов эвакуировали, а 10 человек разместили в пункте временного пребывания. Созванная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС ввела в городе режим чрезвычайной ситуации.

Ранее глава городского округа город Алчевск в ЛНР Светлана Гребенькова посетила пункт временного размещения, где находятся жители пострадавшего от взрыва дома. Нуждающимся оказывают необходимую медпомощь. Пожилым людям с хроническими заболеваниями уделяют особое внимание.