Два человека погибли в результате взрыва в жилом доме в ЛНР

Жилая многоэтажка, где погибли два мирных жителя, загорелась после взрыва. Об этом в Telegram-канале сообщила глава городского округа город Алчевска в ЛНР Светлана Гребенькова.

«В полночь в Алчевске произошел взрыв в жилом многоквартирном доме по улице Гмыри. Причины устанавливаются», — написала она.

Гребенькова добавила, что в результате взрыва загорелась квартира на седьмом этаже. Также частично обрушились квартиры на восьмом и девятом этажах, чердачное перекрытие и кровля. Погибших обнаружили спасатели, прибывшие на тушение пожара.

Многоэтажку уже отключили от энерго- и ресурсоснабжения. Жильцов эвакуировали, 10 из них направили в пункт временного размещения.

Глава Алчевска добавила, что созванная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС ввела в городе режим чрезвычайно ситуации.

На месте уже работают следователи и криминалисты, устанавливая все обстоятельства произошедшего, сообщила пресс-служба СУ СК России по ЛНР.

Ранее в Ростовской области обломки дрона проломили крышу частного жилого дома, возник пожар. Кроме того, двое местных жителей получили осколочные ранения.