Глава Алчевска Гребенькова навестила жильцов пострадавшего от взрыва дома
Глава городского округа город Алчевск в ЛНР Светлана Гребенькова посетила пункт временного размещения, где находятся жители пострадавшего от взрыва дома. Об этом чиновница сообщила в Telegram-канале.
«Делаем все, чтобы обеспечить людей спальными местами, горячим чаем, необходимыми медикаментами. Будет организовано питание», — написала она.
Нуждающимся оказывают необходимую медпомощь. Особое внимание уделяют пожилым людям с хроническими заболеваниями.
Также Гребенькова повторно посетила место ЧП. Для перевозки людей в ПВР выделили необходимый транспорт.
Жертвами взрыва в Алчевске стали два человека. Причины происшествия устанавливаются.
