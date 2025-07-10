Стала известна причина пожара в пятиэтажке в Пушкино
Гендир компании по ремонту: пожар в Пушкино возник из-за вспыхнувшего пенопласта
Пожар в пятиэтажке в Пушкино произошел из-за загоревшегося пенопласта. Об этом 360.ru рассказал гендиректор компании, которая организовывала ремонт крыши.
Он отметил, что рабочие укладывали теплоизоляцию и во время работ она загорелась.
«Сразу ребята побежали, схватили огнетушители и начали тушить. Но так как пожар начал воспламеняться дальше, я дал команду всем эвакуироваться и сообщить жителям о случившемся», — подчеркнул он.
Точную причину, по которой загорелся пенопласт, собеседник 360.ru затруднился озвучить. Он добавил, что кровлю скоро восстановят.
«Я даю на субподряд, а субподрядчик производил работы. На данный момент он взял на себя всю ответственность и готов все исправить все за свой счет», — заявил гендиректор компании.
В результате пожара кровля получила серьезные повреждения, видео с места ЧП появилось в распоряжении 360.ru. Площадь возгорания составила порядка 500 квадратных метров.