Стала известна причина пожара на рынке в Краснодарском крае

Источник 360.ru: огонь на рынке в Туапсе вспыхнул из-за короткого замыкания

Пожар на рынке в Туапсе разгорелся из-за того, что в одной из торговых точек возникли проблемы с проводкой. Об этом 360.ru рассказал источник.

«Произошло короткое замыкание в одной из торговых точек», — отметил он.

По данным пресс-службы МЧС, огонь распространился на площади в 950 квадратных метров. С рынка самостоятельно эвакуировались 15 человек. На месте ЧП работают 34 сотрудника МЧС и 10 единиц техники. В пресс-службе указали, что специалисты локализовали возгорание.

Ранее пожар разгорелся в гаражном кооперативе в Ханты-Мансийске. Из-за конструктивных особенностей сооружений огонь быстро распространялся и охватил соседние постройки. В ликвидации возгорания участвовали 26 огнеборцев и семь спецмашин.