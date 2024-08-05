Пожар в гаражном кооперативе потушили в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске спасатели потушили пожар в одном из гаражных кооперативов. По данным окружного МЧС, в результате возгорания пострадали 15 строений, написал сайт Ura.ru.

В ведомстве отметили, что огонь стремительно распространялся на соседние строения. Этому в том числе способствовали конструктивные особенности сооружений.

В тушении пожара участвовали 26 спасателей и семь спецмашин. Сейчас выясняются причины случившегося.

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