Стала известна причина повреждения самолета в Шереметьеве

Хвостовая часть самолета Sukhoi Superjet, следующего из Москвы в Санкт-Петербург, повредилась из-за столкновения с другим воздушным судном на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

«Причина повреждения руля управления у самолета Sukhoi Superjet в столичном аэропорту Шереметьево — столкновение с Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, который должен был лететь в Пекин», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

После аварии пассажиры еще около 40 минут находились в салоне, пока их не эвакуировали в авиагавань. Их уже отправили в Санкт-Петербург резервным рейсом.

Ранее в Ухане пассажиров самолета авиакомпании China Southern, следующих в Москву, высадили и заставили заново пройти таможенный контроль и зарегистрироваться.