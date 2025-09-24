Shot: в Шереметьево самолет не смог вылететь в Петербург, вырвало киль

У самолета, следующего из Москвы в Санкт-Петербург, вырвало часть хвоста перед взлетом в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

На борту Sukhoi Superjet на момент аварии находилось около 100 человек. Рейс FV 6097 должен был вылететь в Санкт-Петербург в 20:30.

«Всех пассажиров эвакуировали из салона обратно в воздушную гавань», — уточнил автор канала.

Пассажиры рассказали, что самолет резко остановился на взлетно-посадочной полосе, так как «на рулежной дорожке вырвало рулежный киль». Еще около 40 минут они находились в салоне.

Потом воздушное судно отбуксировали на стоянку. Пассажиров отправили обратно в аэропорт. Причины аварии пока неизвестны.

Ранее пассажирам рейса Самара — Анталья пришлось провести около 15 часов в аэропорту Курумоч, причем перевозчик не торопился объяснять причины.