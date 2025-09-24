Россиян высадили из самолета China Southern на таможенный контроль в Ухане

Авиакомпания China Southern высадила пассажиров из самолета для таможенного контроля в Ухане. О происходящем Telegram-каналу «Ну че, народ, погнали!» рассказал один из российских туристов.

Воздушное судно следовало по маршруту Гуанчжоу — Ухань — Москва. Во время остановки в Ухане путешественников, в том числе россиян, вывели из самолета, заставили заново регистрироваться и проходить таможенный контроль.

Пассажиры потратили на процедуры и ожидание вылета два часа. При вылете из Гуанчжоу таможенный и пограничный контроль не проводятся, так как это внутренний рейс. В связи с этим все процедуры осуществляются в Ухане.

Россияне станут чаще посещать Китай после отмены визового режима, считает пресс-секретарь РСТ Артур Абдюханов.