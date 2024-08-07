Стала известна причина экстренной посадки самолета во Владивостоке

Пилоты пассажирского борта, вылетевшего рейсом Владивосток — Петропавловск-Камчатский, совершили аварийную посадку из-за сигнала неисправности одной из гидросистем. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В пресс-службе компании «Уральские авиалинии» подтвердили, что командир корабля принял решение о возвращении в аэропорт вылета, когда сработала индикация о неисправности.

Экстренная посадка прошла успешно, никто не пострадал. На борту лайнера находились 162 пассажира, их разместили в терминале воздушной гавани.

На месте ЧП работают технические специалисты авиакомпании. Прокуратура начала проводить проверку по факту аварийной посадки.

Ранее лайнер компании Air India экстренно сел в аэропорту Красноярска. Пилот совершил посадку из-за сработавшего датчика задымления. Самолет направлялся из Индии в США, на борту находились 243 пассажира. Специалисты не обнаружили признаков пожара,