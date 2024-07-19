Экстренно севший Boeing из Индии задержится в аэропорту Красноярска

Экстренно севший в Красноярске Boeing не скоро вылетит в Сан-Франциско

Экстренно севший в Красноярске Boeing 777 временно останется в аэропорту. Пассажиров заберет резервный борт, который прибудет в город ориентировочно в 10:00 по московскому времени, сообщила пресс-служба красноярского аэропорта.

«Boeing 777 авиакомпании Air India, экстренно севший в международном аэропорту Красноярск из-за сработавшего датчика задымления на борту, не вылетит в ближайшее время в Сан-Франциско», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, сейчас ожидается перегон резервного борта вместе с техническим составом авиакомпании из Дели. В город они прибудут ориентировочно в 14:00 (10:00 по московскому времени).

Часть пассажиров лайнера размещена в зале вылетов, их обеспечили едой и напитками.

Air India ведет переговоры с российскими пограничными и таможенными службами для того, чтобы экипаж и пассажиров разместить в более комфортных условиях — в гостиницах. Для этого последним нужно выйти из зоны контроля.

Ранее назвали причину аварийной посадки рейса Индия — США в Красноярске. Как сообщили экстренные службы, в грузовом отсеке сработал датчик загорания.