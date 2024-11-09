Стала известна предварительная причина жесткой посадки вертолета в Казахстане

Предварительной причиной жесткой посадки вертолета Ми-8 в Казахстане стала техническая неисправность. Об этом сообщили в Минобороны республики .

По данным ведомства, ЧП произошло в ходе учебно-тренировочного полета неподалеку от государственной границы с Россией.

В Минобороны отметили, что вертолет находился в ведомстве Военного института Сил воздушной обороны страны. В результате происшествия один человек погиб и еще двое попали в больницу.

В пресс-службе выразили соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего. Семьям пострадавших пообещали оказать необходимую помощь. На месте крушения работает межведомственная служба, причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее МЧС Казахстана опубликовало кадры тушения вертолета Ми-8 после жесткой посадки. На них можно увидеть, что огонь охватил винтокрылую машину полностью.