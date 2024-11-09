Появились кадры тушения вертолета Ми-8 после жесткой посадки в Казахстане

МЧС Казахстана опубликовало кадры тушения горящего вертолета Ми-8

МЧС Республики Казахстан
Фото: МЧС Республики Казахстан/Telegram

Совершивший жесткую посадку около села Сарыжар Марктукского района Казахстана вертолет Ми-8 загорелся. Кадры с тушением воздушного судна опубликовала пресс-служба МЧС республики.

На опубликованных кадрах видно, что весь вертолет охватило бушующее пламя.

МЧС Республики Казахстан
Фото: МЧС Республики Казахстан/Telegram

Информация о жесткой посадке вертолета поступило на пульт дежурного утром в субботу, 9 ноября. По предварительным данным, воздушное судно состояло на балансе Министерства обороны Казахстана.

В пресс-службе МЧС уточнили, что в результате жесткой посадки погиб один человек. Еще двух находящихся внутри вертолета спасли. На санитарном самолете их доставили в больницу Актобе. К тушению пламени привлекли пять единиц техники и 23 специалиста.

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