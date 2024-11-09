При жесткой посадке вертолета Минобороны Казахстана погиб один человек

В Казахстане при жесткой посадке военного вертолета Ми-8 погиб один человек

В Казахстане вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. Погиб один человек, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Информация о ЧП поступила в оперативные службы утром 9 ноября. Вертолет жестко приземлился в районе села Сарыжар Марктукского района.

«Воздушное судно, предположительно, принадлежит Министерству обороны Казахстана», — уточнили в ведомстве.

На место происшествия направили пять единиц техники и 23 специалиста. Спасатели МЧС ликвидировали охвативший вертолет пожар. На его борту было три человека, один не выжил.

Пострадавших доставили в Актобе на самолете Як-40 казахского Минобороны.

В конце октября в Хабаровском крае, предварительно, из-за технической неисправности жестко сел Ми-8 с пассажирами. Помощь МЧС никому из летевших на вертолете не потребовалась.