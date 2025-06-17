Стала известна предварительная причина пожара с пятью погибшими в Подмосковье

Вероятной причиной пожара с пятью погибшими в Королеве могло стать замыкание электропроводки. Об этом сообщила пресс-служба управления СК России по Московской области.
Следователи и криминалисты завершили осмотр места происшествия. Выводы по поводу того, что спровоцировало возгорание, предварительные.
Точную причину пожара установят по результатам пожарно-технической экспертизы. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят допросы.
Возгорание в трехкомнатной квартире многоэтажного дома на улице Корсакова в Королеве произошло в ночь на 17 июня. В результате ЧП погибли пять человек, среди них двое детей. Спасателям удалось вывести одну женщину из огня, который распространился на площади в 30 квадратных метров. Следственный комитет завел уголовное дело.
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