При пожаре в Подмосковье погибли пять человек

МЧС: при пожаре в Королеве погибли пять человек, включая двух детей

МЧС России
Фото: МЧС России/Telegram

При пожаре в подмосковном Королеве погибли пять человек, в том числе двоих детей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве уточнили, что трехкомнатная квартира вспыхнула на четвертом этаже многоэтажного дома на улице Корсакова.

Силы пожарных подразделений оперативно ликвидировали огонь на площади 30 квадратных метров. Из горящей квартиры по трехколенной лестнице спасли женщину.

МЧС России
Фото: МЧС России/Telegram
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МЧС России
Фото: МЧС России/Telegram
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С соседних этажей эвакуировали три ребенка. В результате пожара погибли пять человек: три взрослых и два ребенка семи и четырех лет, добавили в МЧС.

Ранее два человека пострадали при пожаре в районе Восточное Бирюлево в Москве.

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