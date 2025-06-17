При пожаре в Подмосковье погибли пять человек

МЧС: при пожаре в Королеве погибли пять человек, включая двух детей

При пожаре в подмосковном Королеве погибли пять человек, в том числе двоих детей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Силы пожарных подразделений оперативно ликвидировали огонь на площади 30 квадратных метров. Из горящей квартиры по трехколенной лестнице спасли женщину.

В ведомстве уточнили, что трехкомнатная квартира вспыхнула на четвертом этаже многоэтажного дома на улице Корсакова.

С соседних этажей эвакуировали три ребенка. В результате пожара погибли пять человек: три взрослых и два ребенка семи и четырех лет, добавили в МЧС.

Ранее два человека пострадали при пожаре в районе Восточное Бирюлево в Москве.