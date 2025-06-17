Уголовное дело завели после гибели пяти человек в пожаре в Подмосковье

СК завел дело после гибели пяти человек в пожаре в Королеве

Следственный комитет Московской области завел уголовное дело по факту гибели пяти человек, в том числе двух детей, в результате пожара в Королеве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

После ликвидации пожара в квартире по улице Корсакова в городе Королеве спасатели обнаружили тела пяти человек, двое из которых дети трех и семи лет.

Следователь территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области по этому факту завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».



В настоящее время криминалисты и следователи приступили к осмотру места происшествия. Причины возгорания уточняются.

Прокуратура Московской области в Telegram-канале сообщила, что взяла ход расследования под свой контроль. По предварительной информации, к проживающей в квартире женщине приехали подруга с ребенком, племянница с мужем и ребенком.

Причиной пожара мог послужить аварийный режим работы электрической сети. Окончательные выводы эксперты сделают по результатам пожарно-технической экспертизы, добавили в надзорном ведомстве.