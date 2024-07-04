Стала известна площадь огромного пожара близ «Сколкова»

Площадь распространения огня в населенном пункте Новоивановское в Одинцовском городском округе составила 1,1 тысячи квадратных метров. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области.

По предварительным данным, изначально загорелась территория с деревянными паллетами, после чего огонь распространился на соседнее здание и частный дом. Неподалеку от места пожара находится научно-технологический центр «Сколково».

«Происходит загорание деревянных паллетов, частного дома и обшивки рядом стоящего торгового центра. К тушению привлекли более 60 человек и 15 единиц техники. Силы и средства наращиваются», — заявили в ведомстве.

Ранее 360.ru показал кадры с места пожара. На них видно, как в небо поднимается огромный черный столб дыма.