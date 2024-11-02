Стала известна личность неадекватного мужчины из Сергиева Посада

Источник 360.ru: мужчина с ружьем в Подмосковье приехал из Красноярского края

Очевидцы происшествия в Сергиевом Посаде опознали мужчину, который ходил по городу и угрожал всем ружьем. Данные нарушителя спокойствия сообщил источник 360.ru.

Он заявил, что неадекватного мужчину зовут Денис Волосников. Он родом из города Назарово Красноярского края, ему 36 лет.

«Работал на стройке. Собаку действительно застрелил, еще стрелял по алкомаркетам, на данный момент невменяем», — сообщил источник.

Мужчина с ружьем рассказывал всем, что он вернулся с СВО и работает на стройке. Общавшиеся с ним предположили, что он употреблял наркотики, так как вел себя неадекватно. Ранее мужчина несколько раз заглядывал в ювелирный магазин, рассматривал часы, нес «всякую чушь».

Мужчину опознали его соседи. Один из них рассказал, что тот нелюдим и ранее убил собаку.