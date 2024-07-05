Стая бродячих собак напала на ребенка в Шатуре

Прокуратура: пятилетний мальчик пострадал после нападения стаи собак в Шатуре

Бродячие собаки набросились на ребенка на одной из улиц Шатуры. Мальчик попал в больницу с множественными укусами, сообщила пресс-служба прокуратуры по Московской области.

По данным ведомства, утром 5 июля около дома №34 по проспекту Ильича бездомная стая накинулась на пятилетнего ребенка.

У мальчика диагностировали укусы тела, его госпитализировали. Сейчас пострадавший находится под наблюдением врачей.

Сотрудники прокуратуры устанавливают обстоятельства произошедшего. Они дадут оценку исполнению родителями своих обязанностей по воспитанию ребенка, поскольку он находился на улице без сопровождения взрослых.

Похожий случай произошел в Чите. Девятилетний мальчик попал в реанимацию в тяжелом состоянии после нападения бездомных собак в детском лагере.

Ранее в Ноябрьске стая собак откусила школьнику часть ягодицы. Мать пострадавшего рассказала, что после этого сын боится выходить на улицу.