Сегодня 17:21 Собаки напали на школьника в Ноябрьске и откусили ему часть ягодицы Стая собак покусала школьника на детской площадке в Ноябрьске 0 0 0 Эксклюзив

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В Ноябрьске обитающая около детской площадки стая собак напала на местного школьника и откусила часть ягодицы ребенка. Мать пострадавшего мальчика в комментарии 360.ru заявила, что сыну поставили прививку, но теперь он боится выходить из дома.

Фото: Телеканал «360»

Собеседница 360.ru подчеркнула, что сама стала свидетелем нападения животных на ребенка. На помощь сыну пришла с опозданием, так как находилась достаточно далеко. «Около 15 собак там было. Трое напали, одна кусала. Там детские площадки и сын бегал, я просто не успела их отогнать», — заявила мать мальчика.

Она добавила, что раньше живущие на этой территории собаки уже нападали на детей, но никого из них не кусали.

Фото: Телеканал «360»

В пресс-службе следственного управления СК Ямало-Ненецкого автономного округа начали проверку после нападения собак на ребенка. В ведомстве уточнили, что мальчик пострадал вечером в минувший вторник, 18 июня. Собственную проверку начала региональная прокуратура. В ведомстве заявили, что намерены изучить, как муниципальные власти выполняют нормы по отлову бездомных животных и как эту работу проводит подрядная организация. В конце мая в больнице Башкирии умерла трехлетняя девочка, покусанная дворовым псом. Нападение животного произошло в селе Старые Маты Бакалинского района республики. Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.