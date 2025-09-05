Сегодня 16:09 Стаффордширский терьер напал на двоих детей, пока их мать была на свидании Уголовное дело возбудили в Челябинске после нападения собаки на двух детей 0 0 0 Фото: 360.ru Эксклюзив

Происшествия

Уголовное дело

Дети

Челябинская область

Собаки

Челябинск

В Челябинске 23-летняя мать оставила сына и дочь дома с чужой собакой, пока сама была на свидании. Пес напал на детей. Подробности 360.ru сообщил источник.

Подруга попросила женщину присмотреть за стаффордширским терьером. Но мать оставила своих трехлетнего сына и четырехлетнюю дочь одних с собакой и отправилась налаживать свою личную жизнь. После нападения пса на мальчика и девочку женщина даже не вызвала скорую и на следующий день отправила их в детский сад. Воспитатель заметила травмы и сообщила об этом отцу детей. Тот обратился в ПДН, обвинив мать в небрежности и злоупотреблении алкоголем.

Фото: 360.ru 1/2 Фото: 360.ru 2/2

В Челябинске возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» после нападения собаки на двух детей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области. «Будет дана правовая оценка действиям матери и других лиц, причастных к происшествию», — уточнили в СК. Как уточнили в ведомстве, женщина оставила детей одних в квартире с собакой знакомой в феврале этого года. Ранее бойцовская собака разорвала лицо 12-летней девочки в Калининграде. Собаку, которая набросилась на школьницу, выгуливали без намордника.