«Без уха бы осталась». Бойцовская собака разорвала лицо 12-летней девочки в Калининграде

В Калининграде бойцовский пес набросился на девочку на глазах у прохожих

Бойцовский пес напал на 12-летнюю девочку в Калининграде на глазах у прохожих. Очевидцы вызвали ребенку скорую. Подробности 360.ru рассказала мама пострадавшей Наталья.

Нападение произошло на перекрестке улиц Александра Невского и Куйбышева. Собаку, которая набросилась на школьницу, выгуливали без намордника. Пострадавшая девочка в момент нападения стояла на улице и разговаривала с подругой.

«Повезло, что она была с распущенными волосами, потому что вечером начала расчесываться, и клоки волос просто падали. Если бы волосы были собраны, мы бы без уха остались. И плюс, широкие брюки были на ней. Все это рваное тоже», — рассказала мать потерпевшей.

Сейчас ребенок находится в детской областной больнице — там девочке делают перевязки и прививки. По словам Натальи, владельцы напавшей собаки не связывались с семьей пострадавшей, чтобы принести извинения.

«Никто не связывался, нет. <…> Я хотела бы найти людей, кто там непосредственно был свидетелем. Я это сделала. Спасибо им огромное, что они откликнулись. И плюс обратить внимание на эту проблему, потому что на этом месте мог быть другой ребенок или даже взрослый, какая разница? Кто угодно мог быть», — сказала мать.

Она уточнила, что собака травмировала девочке лицо, плечо и ногу.

Похожая история ранее произошла в Городце Нижегородской области. Там собака набросилась на маленькую девочку и укусила ее за лицо.