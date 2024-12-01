SSJ-100 снова совершил экстренную посадку в Минеральных Водах

Лайнер Superjet, направлявшийся в Сочи, экстренно приземлился в аэропорту Минеральных Вод. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Самолет авиакомпании «Азимут» вылетел из аэропорта, но пилоты приняли решение вернуться обратно из-за срабатывания датчика неисправности топливного фильтра. Всего на борту находились 105 пассажиров и четыре члена экипажа.
Ранее у самолета SSJ-100 той же авиакомпании во время посадки в Анталье загорелась задняя левая турбина. Всех пассажиров эвакуировали, в результате ЧП никто не пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Еще один случай аварийной посадки Superjet произошел в Красноярске. Лайнер экстренно сел из-за неисправности гидравлики передней стойки шасси.
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